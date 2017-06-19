МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе с порывистым ветром

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области выпустило предупреждение о надвигающейся на регион грозе с порывистым ветром до 15 м/с. Об этом говорится в сообщении главка.
Вероятность грозы в области сохранится с 14:30 мск до вечера 19 июня. "Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций", - отметили в управлении. Это может привести к затору на дорогах или повреждению автомобилей, добавили в МЧС.
В главке посоветовали при порывистом ветре закрыть окна в помещениях в целях безопасности. Машину рекомендуют ставить в гараж, при его отсутствии - парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам спасатели посоветовали обходить шаткие строения.