Власти Котельников предлагают признать проблемными три дома-долгостроя "Солидстройгрупп"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Администрация подмосковного города Котельники намерена обратиться в Министерство строительства Московской области с вопросом о признании проблемными трех недостроенных домов девелопера "Солидстройгрупп" в микрорайоне Белая Дача. Банк-партнер, с которым компания вела переговоры о финансировании завершения строительства, ответил отказом, сообщает во вторник администрация Котельников.

Речь идет о корпусах 6А, 7А и 17А в микрорайоне Белая Дача, строительство которого "Солидстройгрупп" начала в 2000 году. Три дома рассчитаны в общей сложности на 1,3 тыс. квартир, площадь жилья достигает 100,6 тыс. квадратных метров.

"Банк-партнер отказал, объясняя это тем, что данная финансовая структура не работает со строительными компаниями. Мы продолжаем переговоры, в настоящий момент - с частными банками. Банкротить компанию мы не будем", - приводит пресс-служба администрации слова генерального директора "Солидстройгрупп" Андрея Абрамова.

Муниципалитет также ищет инвесторов для достройки домов, отмечается в сообщении.

"В частности, в ближайшее время будут проведены переговоры с одним из крупнейших застройщиков России, который работает на территории города", - цитирует пресс-служба главу города Ирину Польникову.

Дом 6А больше всего готов к сдаче, отмечают в администрации Котельников. Дольщики этого корпуса выразили желание выступить в роли инвесторов для возобновления строительства.