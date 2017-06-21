Единственным бесплатным участком ЦКАД станет отрезок от Наро-Фоминска до Звенигорода

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Участок строящейся в Подмосковье и Новой Москве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который пройдет через Наро-Фоминский, Одинцовский, Солнечногорский районы, город Истру и городской округ Звенигород, станет единственным бесплатным отрезком на будущей трассе. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель генерального директора компании-подрядчика ООО "Мособлинжспецстрой" Вадим Жаринов.

"Мы с вами находимся на пятом пусковом комплексе ЦКАД. Единственный участок из ЦКАД, который будет эксплуатироваться на бесплатной основе" - сказал он.

Это будет четырехполосная дорога, по две полосы в каждую сторону с максимально разрешенной скоростью до 80 км/ ч. Протяженность участка составит 76 километров, а пропускная способность - 26,6 тыс. машин в сутки. Его строительство началось в 2016 году и должно завершиться в 2018 году.

"Из 76 километров - 28 километров нового строительства, остальное - реконструкция существующей "бетонки". На этом участке 31 искусственное сооружение - это мосты, путепроводы, пешеходные переходы", - отметил Жаринов. "Мособлинжспецстрой" уже перестроил более 80% инженерных коммуникаций, добавил он.

ЦКАД строят примерно в 50 километрах Московской кольцевой автодороги. Будущая трасса практически продублирует Малое бетонное кольцо. Дорогу планируется запустить в эксплуатацию к 2025 году. Общая протяженность ЦКАД должна составить около 530 километров.

Она является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов. Трассу возводят в рамках пяти пусковых комплексов. Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, однако было перенесено на 2019 год. Первая очередь проекта представляет собой кольцевую дорогу, разделенную на четыре участка (пусковых комплекса) в районе существующего Малого бетонного кольца.