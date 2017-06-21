Систему сбора свалочного газа с полигона ТБО Кучино в Подмосковье спроектируют к осени

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области намерено вместе с эксплуатантом полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Кучино в Балашихинском городском округе спроектировать систему сбора свалочного газа, чтобы устранить риск его взрыва и остановить его попадание в воздух. Об этом сообщил министр экологии региона Александр Коган на заседании специальной рабочей группы Московской областной думы.
Система сбора свалочного газа станет частью оперативных мер по устранению нарушений на Кучинском полигоне, о которых ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он экстренно выезжал на объект 15 июня после того, как вопрос о ликвидации свалки был поднят в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы предусмотрели с полигоном 10 млн рублей на проведение проектных работ в ближайшие три месяца, чтобы определить, где бурить. Необходимо туда будет глубоко погрузить трубы, их надо будет все увязать между собой, вывести свалочный газ и поставить установку (для сжигания газа - прим. ТАСС)", - пояснил Коган.
По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии", был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки составляет более 50 га, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам. Жители в ходе общения с президентом РФ жаловались на запахи и газ, который приносит со стороны свалки ветер.
Полигон ТБО Кучино эксплуатирует компания "Заготовитель". Договор с ней заключен до 2021 года, однако Воробьев ранее пообещал закрыть объект в 2019 году, когда потоки мусора можно будет перенаправить на новый мусоросжигательный завод в Орехово-Зуево.