СК проверяет телесюжет об исчезновении деревни в Подмосковье из реестров 12 лет назад

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку телесюжета о подмосковной деревне, исчезнувшей 12 лет назад из всех документов и реестров. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"Сюжет о нарушении прав жителей деревни Выдрино Шаховского района прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Из сюжета следует, что жители обнаружили, что их деревни не существует, она просто исчезла из документов и юридически перестала существовать", - сообщили в ГСУ.
По предварительной информации, деревня исключена из перечня населенных пунктов 12 лет назад. Однако регистрация по месту жительства жителей указанной деревни продолжается по настоящее время.
В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям должностных лиц администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В деревне Выдрино насчитывается 40 домов.