Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет телесюжет об исчезновении деревни в Подмосковье из реестров 12 лет назад

Москва Московская область
22 июня, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Отмечается, что регистрация по месту жительства жителей деревни Выдрино продолжается до сих пор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку телесюжета о подмосковной деревне, исчезнувшей 12 лет назад из всех документов и реестров. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет о нарушении прав жителей деревни Выдрино Шаховского района прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Из сюжета следует, что жители обнаружили, что их деревни не существует, она просто исчезла из документов и юридически перестала существовать", - сообщили в ГСУ.

По предварительной информации, деревня исключена из перечня населенных пунктов 12 лет назад. Однако регистрация по месту жительства жителей указанной деревни продолжается по настоящее время.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям должностных лиц администрации района. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В деревне Выдрино насчитывается 40 домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Сотрудник астраханского Минздрава, резко прокомментировавшая ситуацию с пациентом, уволена
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
На Украине в День памяти и скорби выписан первый штраф за георгиевскую ленточку
Темы дня
Загрузка...
Реклама