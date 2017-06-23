Колесная пара вагона грузового состава сошла с рельсов в Подмосковье

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Cход колесной пары вагона грузового состава произошел в районе подмосковной Каширы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
"Информация о ЧП поступила в оперативную дежурную смену МЧС в 13:35 мск. В районе станции Кашира произошел сход с рельсов колесной пары вагона грузового состава", - сказали в главке.
В результате инцидента железнодорожное полотно не пострадало, задержек в движении пассажирских и пригородных поездов нет, пострадавших нет. На месте находятся сотрудники МЧС, а также аварийно-восстановительные бригады.