Колесная пара вагона грузового состава сошла с рельсов в Подмосковье

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Cход колесной пары вагона грузового состава произошел в районе подмосковной Каширы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"Информация о ЧП поступила в оперативную дежурную смену МЧС в 13:35 мск. В районе станции Кашира произошел сход с рельсов колесной пары вагона грузового состава", - сказали в главке.

В результате инцидента железнодорожное полотно не пострадало, задержек в движении пассажирских и пригородных поездов нет, пострадавших нет. На месте находятся сотрудники МЧС, а также аварийно-восстановительные бригады.