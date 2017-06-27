Власти Подмосковья намерены подготовить план по рекультивации "Кучино" на следующей неделе

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в ближайшую неделю подготовить график действий по рекультивации полигона "Кучино" в регионе. Об этом журналистам сообщил министр экологии и природопользования области Александр Коган.
"Я думаю, в ближайшую неделю четко можно будет говорить о конкретных сроках, графиках проведения проектных работ и когда можно будет приступить к рекультивации (полигона "Кучино"). Я думаю, очень быстро отработают ответственные лица и будет представлен конкретный план-график", - сказал Коган, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, в данный момент также прорабатывается вопрос о механизме финансирования рекультивации.
"Необходимо принять дорожную карту, по которой будут производиться все действия, чтобы предотвратить ущерб, который он может нанести в случае, если его не будут эксплуатировать. <...> С сегодняшнего дня туда поедет чистый грунт, чтобы держать полигон, нужно завезти порядка тысячи тонн, чтобы предотвратить возможные возгорания и запах", - добавил региональный министр.
В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.
По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.