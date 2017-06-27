Система распознавания эмоций посетителей заработает в июле в МФЦ Реутова

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Систему распознавания эмоций клиентов запустят в многофункциональном центре (МФЦ) Реутова в начале июля 2017 года. Об этом сообщил отдел по работе со СМИ администрации города.
"С 3 июля мы внедряем в работу нашего центра автоматическую систему распознавания эмоций. С ее помощью мы надеемся получить детальную информацию о качестве клиентского сервиса и впоследствии улучшить качество обслуживания заявителей", - приводятся в сообщении слова замдиректора МФЦ Ирины Чининой.
Система с помощью веб-камеры способна считывать мимику и тембр голоса, а также расшифровывать диалог между посетителями и сотрудниками МФЦ. Затем она предоставляет автоматический отчет по качеству обслуживания каждого клиента на основе его эмоций.
Отмечается, что разработкой системы занималась компания-резидент коворкинга "Старт" в Реутове. Команда потратила на создание программы около полугода.