Система распознавания эмоций посетителей заработает в июле в МФЦ Реутова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Систему распознавания эмоций клиентов запустят в многофункциональном центре (МФЦ) Реутова в начале июля 2017 года. Об этом сообщил отдел по работе со СМИ администрации города.

"С 3 июля мы внедряем в работу нашего центра автоматическую систему распознавания эмоций. С ее помощью мы надеемся получить детальную информацию о качестве клиентского сервиса и впоследствии улучшить качество обслуживания заявителей", - приводятся в сообщении слова замдиректора МФЦ Ирины Чининой.

Система с помощью веб-камеры способна считывать мимику и тембр голоса, а также расшифровывать диалог между посетителями и сотрудниками МФЦ. Затем она предоставляет автоматический отчет по качеству обслуживания каждого клиента на основе его эмоций.

Отмечается, что разработкой системы занималась компания-резидент коворкинга "Старт" в Реутове. Команда потратила на создание программы около полугода.