Минкультуры Подмосковья создаст стандарт работы туристско-информационных центров в регионе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области разработает стандарт оказания информационных услуг сетью туристско-информационных центров (ТИЦ), которая создается в регионе к 2020 году. Об этом ТАСС сообщила в среду замминистра культуры Надежда Жилкина.

"ТИЦ "Подмосковье" (региональный координатор сети ТИЦ - прим. ТАСС) проводит аудит центров, расположенных на территориях муниципальных образований, в целях анализа их работы для дальнейшей разработки стандартов по предоставлению информационной услуги", - сообщила Жилкина.

Стандарты будут включать в себя должностные инструкции и методические рекомендации, пояснила она.

Всего к 2020 году в Подмосковье будут работать 100 ТИЦ, сейчас их 37.

Центры объединяют представителей туристской индустрии и музеев Московской области, чтобы эффективно использовать их интеллектуальные, трудовые, информационные и административные ресурсы, отметила Жилкина. Сеть ТИЦ позволит давать исчерпывающую информацию туристам о маршрутах, истории, объектах культуры, достопримечательностях и событиях. Также в центрах будут рассказывать об услугах гостиниц, точках торговли, кафе и ресторанах.

Координирует работу сети ТИЦ "Подмосковье" музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим".