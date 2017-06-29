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Мострансавто провело антитерротистическую тренировку к МАКС-2017

Москва Московская область
29 июня, 12:20 UTC+3

Водители также пройдут инструктаж по реагированию в экстренных ситуациях

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Крупнейший автоперевозчик Московской области "Мострансавто" успешно завершил антитерротистическую тренировку в рамках подготовки к проведению международного авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Жуковский.

"Могу дать положительную оценку и подтвердить готовность сотрудников автоколонны, охраны, силовых структур к реагированию в подобной ситуации", - сообщил начальник отдела транспортной безопасности межрайонного автотранспортного предприятия № 1 автоколонны Люберцы ГУП "Мострансавто" Рубен Навасардян, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно сценарию тренировки, в автобусе был обнаружен бесхозный предмет, похожий на взрывоопасный, пояснили в пресс-службе администрации.

Дополнительно к этому мероприятию водители Мострансавто, которые будут работать на авиасалоне, пройдут инструктаж по реагированию в экстренных ситуациях.

На МАКСе будет работать 17 автобусов Люберецкого отделения и 28 человек водительского состава, отмечается в сообщении.

XIII Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет с 18 по 23 июля 2017 года на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в городе Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех", официальным устроителем салона является ОАО "Авиасалон".

На начало июня зарезервировано более 95% выставочных площадей, подтверждено участие более 770 компаний, представляющих 30 стран мира. В летной программе примут участие 84 воздушных судна, свое мастерство покажут восемь пилотажных групп.

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