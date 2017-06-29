Использующим без лицензии подмосковные полигоны ТКО организациям назначены штрафы

Россиянин Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в ИстборнеСпорт 29 июня, 18:31
Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюденияНовости партнеров 29 июня, 18:30
Греф посоветовал "играть" с криптовалютой только любителям казиноЭкономика и бизнес 29 июня, 18:19
Фурсенко: "Зенит" строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроковСпорт 29 июня, 18:14
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-АнджелесомОбщество 29 июня, 18:08
Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все большеОбщество 29 июня, 17:52
Фурсенко: билеты на новый стадион "Зенита" должны стать главным дефицитом в ПетербургеСпорт 29 июня, 17:51
КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июляСпорт 29 июня, 17:51
Фурсенко: "Зенит" полюбовно договорился с Луческу о расторжении контрактаСпорт 29 июня, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Организации, собирающие и размещающие отходы на полигонах в Подмосковье без лицензии, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ после проверки Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области исполнения законодательства об отходах производства и потребления на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО).
"В ходе проверки нарушения закона выявлены в деятельности ООО "Промэкоспецтехнологии" и муниципального унитарного предприятия "Полигон", эксплуатирующих полигоны твердых коммунальных отходов "Егорьевский" и "Каргашино". Установлено, что на указанных объектах осуществляется сбор и размещение отходов, не предусмотренных лицензиями, выданными юридическим лицам", - сообщили в надзорном ведомстве.
В связи с этим возбуждены дела в отношении виновных лиц об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно"). Арбитражный суд Московской области назначил организациям административные штрафы и вынес предупреждение.
Также природоохранная прокуратура внесла хозяйствующим субъектам представление. Фактическое устранение нарушений закона взято прокуратурой на контроль.