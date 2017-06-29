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Использующим без лицензии подмосковные полигоны ТКО организациям назначены штрафы

Москва Московская область
29 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Нарушения выявлены на двух объектах, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Организации, собирающие и размещающие отходы на полигонах в Подмосковье без лицензии, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ после проверки Межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области исполнения законодательства об отходах производства и потребления на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО).

"В ходе проверки нарушения закона выявлены в деятельности ООО "Промэкоспецтехнологии" и муниципального унитарного предприятия "Полигон", эксплуатирующих полигоны твердых коммунальных отходов "Егорьевский" и "Каргашино". Установлено, что на указанных объектах осуществляется сбор и размещение отходов, не предусмотренных лицензиями, выданными юридическим лицам", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим возбуждены дела в отношении виновных лиц об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение обязательно"). Арбитражный суд Московской области назначил организациям административные штрафы и вынес предупреждение.

Также природоохранная прокуратура внесла хозяйствующим субъектам представление. Фактическое устранение нарушений закона взято прокуратурой на контроль.

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