Ливень разрушил мост в Рузском районе Подмосковья

Коновалов: Девятьяров удачно начал работу в тренерском штабе сборной России по биатлонуСпорт 3 июля, 18:10
СКА выкупил у "Трактора" права на хоккеиста КузнецоваСпорт 3 июля, 18:09
Экс-директор Исаакия возглавит новый музей РЖД в ПетербургеОбщество 3 июля, 18:09
Грек Димитрис Прифтис назначен главным тренером БК УНИКССпорт 3 июля, 18:00
Реализация научно-технологической стратегии РФ пройдет при участии РАННаука 3 июля, 18:00
ТАСС и Синьхуа открыли фотовыставку "Взгляд в прошлое и будущее"Новости агентства 3 июля, 18:00
СМИ: лидер лейбористов произвел 20 новых назначений в теневой кабинет ВеликобританииМеждународная панорама 3 июля, 17:44
Юрлова и Подчуфарова в Отепя начнут тренировки в составе сборной РоссииСпорт 3 июля, 17:42
СМИ: "Химки" подпишут контракт с американским баскетболистом ХаникаттомСпорт 3 июля, 17:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поток воды из-за продолжительного ливня в Московской области разрушил мост к деревне Румянцево Рузского городского округа. Это был единственный путь к поселению, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Рузского городского округа.
"Сейчас на место выехали дорожные службы и службы МЧС. Также сейчас будет организована автолавка", - приводятся в сообщении слова главы округа Максима Тарханова.
Никто не пострадал, глава округа взял ситуацию на контроль. Всего в деревне Румянцево 75 домов, они остаются отрезанными от внешнего мира, отмечает пресс-служба.
Ранее в понедельник управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждения о грозе, сильном дожде и ветре до 17 м/с. Гидрометцентр России спрогнозировал объем осадков в области до 30 мм, в столице до 13 мм.