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Ливень разрушил мост в Рузском районе Подмосковья

Москва Московская область
3 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Деревня Румянцево оказалась отрезана от внешнего мира

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поток воды из-за продолжительного ливня в Московской области разрушил мост к деревне Румянцево Рузского городского округа. Это был единственный путь к поселению, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Рузского городского округа.

"Сейчас на место выехали дорожные службы и службы МЧС. Также сейчас будет организована автолавка", - приводятся в сообщении слова главы округа Максима Тарханова.

Никто не пострадал, глава округа взял ситуацию на контроль. Всего в деревне Румянцево 75 домов, они остаются отрезанными от внешнего мира, отмечает пресс-служба.

Ранее в понедельник управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждения о грозе, сильном дожде и ветре до 17 м/с. Гидрометцентр России спрогнозировал объем осадков в области до 30 мм, в столице до 13 мм.

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