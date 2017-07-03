Ливень разрушил мост в Рузском районе Подмосковья

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поток воды из-за продолжительного ливня в Московской области разрушил мост к деревне Румянцево Рузского городского округа. Это был единственный путь к поселению, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Рузского городского округа.

"Сейчас на место выехали дорожные службы и службы МЧС. Также сейчас будет организована автолавка", - приводятся в сообщении слова главы округа Максима Тарханова.

Никто не пострадал, глава округа взял ситуацию на контроль. Всего в деревне Румянцево 75 домов, они остаются отрезанными от внешнего мира, отмечает пресс-служба.

Ранее в понедельник управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждения о грозе, сильном дожде и ветре до 17 м/с. Гидрометцентр России спрогнозировал объем осадков в области до 30 мм, в столице до 13 мм.