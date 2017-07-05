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Китайский индустриальный парк могут создать на территории Подмосковья

Москва Московская область
5 июля, 12:12 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 5, июля. /ТАСС

Регион уже имеет опыт создания подобных парков с иностранными партнерами, в том числе с Вьетнамом и Швейцарией

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КРАСНОГОРСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья готовы предоставить земельный участок и содействовать в подключении необходимой инфраструктуры для нового китайского индустриального парка в регионе, сообщил в среду зампред правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

"Мы активно обсуждаем возможность создания китайского индустриального парка на территории Подмосковья. Суть предложения заключается в том, что мы предоставим земельный участок и будем содействовать при подключении всей необходимой инфраструктуры", - сказал Буцаев в рамках рабочей встречи с делегацией из провинции Хэйлунцзян КНР.

По его словам, опыт создания таких парков со странами-партнерами у Московской области уже есть, в частности с Вьетнамом и Швейцарией.

"С китайской стороны мы ожидаем управляющую компанию, которая обеспечит привлечение и сопровождение китайских инвесторов. Участки на территории региона уже подобраны, и власти Подмосковья готовы предоставить контактным лицам со стороны КНР всю необходимую информацию", - отметил Буцаев.

КНР входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам за 2016 год Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России. При этом внешняя торговля с КНР характеризуется для Подмосковья значительным отрицательным сальдо торгового баланса, отмечается в материалах встречи.

Внешнеторговый оборот Московской области с Китаем в 2016 году составил $3694,4 млн США, рост составил 12,4% по сравнению с 2015 годом.

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