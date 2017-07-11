Для Коломны закупят 22 трамвая

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области закупит 22 трамвая для Коломенского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник со ссылкой на слова министра транспорта региона Игоря Трескова.

В начале июня в муниципалитете общественный транспорт начал ходить со значительными перебоями из-за устаревшего автопарка, сообщал ранее ТАСС.

"Заключен контракт на приобретение 22 трамваев для городского округа Коломна на общую сумму 340 миллионов рублей. 17 низкопольных трамваев поступят в ГУП "Мособлэлектротранс" до конца 2017 года, пять из них будут введены в опытную эксплуатацию уже в сентябре", - сказал Тресков. По его словам, трамваи являются самым популярным видом общественного транспорта в Коломне. При этом последний раз машины закупались для городского округа в 2001 году, отметили в министерстве.

Коломенская трамвайная сеть работает почти 70 лет с 5 ноября 1948 года, рассказали в региональном Минтрансе. Сейчас эксплуатируется десять городских маршрутов.

Максимальная вместимость нового трамвая составляет 171 человек, пояснили в Минтрансе области. Салон оснащен местом для инвалидной коляски, датчиками температуры, системой спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС и видеонаблюдением. Электрический привод дверей с функцией против защемления оборудован аварийной системой. Средняя двухстворчатая дверь оборудована откидной аппарелью (площадкой для подъема).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне взял на контроль ситуацию с общественным транспортом в городском округе Коломна. Минтранс Подмосковья организовал срочную поставку шин и запчастей и направил около 30 машин из подведомственных филиалов компании в других муниципалитетах в местный филиал автоперевозчика Мострансавто, чтобы стабилизировать ситуацию. Нормальное движение транспорта министерство восстановило к 16 июня.