Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для Коломны закупят 22 трамвая

Москва Московская область
11 июля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В июне транспорт в Коломенском городском округе следовал с перебоями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области закупит 22 трамвая для Коломенского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник со ссылкой на слова министра транспорта региона Игоря Трескова.

В начале июня в муниципалитете общественный транспорт начал ходить со значительными перебоями из-за устаревшего автопарка, сообщал ранее ТАСС.

"Заключен контракт на приобретение 22 трамваев для городского округа Коломна на общую сумму 340 миллионов рублей. 17 низкопольных трамваев поступят в ГУП "Мособлэлектротранс" до конца 2017 года, пять из них будут введены в опытную эксплуатацию уже в сентябре", - сказал Тресков. По его словам, трамваи являются самым популярным видом общественного транспорта в Коломне. При этом последний раз машины закупались для городского округа в 2001 году, отметили в министерстве.

Коломенская трамвайная сеть работает почти 70 лет с 5 ноября 1948 года, рассказали в региональном Минтрансе. Сейчас эксплуатируется десять городских маршрутов.

Максимальная вместимость нового трамвая составляет 171 человек, пояснили в Минтрансе области. Салон оснащен местом для инвалидной коляски, датчиками температуры, системой спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС и видеонаблюдением. Электрический привод дверей с функцией против защемления оборудован аварийной системой. Средняя двухстворчатая дверь оборудована откидной аппарелью (площадкой для подъема).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в июне взял на контроль ситуацию с общественным транспортом в городском округе Коломна. Минтранс Подмосковья организовал срочную поставку шин и запчастей и направил около 30 машин из подведомственных филиалов компании в других муниципалитетах в местный филиал автоперевозчика Мострансавто, чтобы стабилизировать ситуацию. Нормальное движение транспорта министерство восстановило к 16 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
6
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама