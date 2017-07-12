Консервация мусорного полигона "Аннино" началась в Рузском районе Подмосковья

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Эксплуатант закрытого на прием мусорного полигона "Аннино" в Рузском городском округе Московской области приступил к работам по консервации свалки перед предстоящей рекультивацией, сообщает пресс-служба местной администрации.

Полигон "Аннино" был закрыт для приема мусора в декабре 2016 года по постановлению главы округа. Он работал с 1975 года и принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. После закрытия свалки мусор из Рузского городского округа вывозят в Волоколамский район. В апреле 2017 года в Волоколамском районе прошел митинг местных жителей за ограничение расширения полигона "Ядрово", на который, по данным региональных СМИ, недавно начали вывозить отходы из семи соседних районов и Москвы.

"Активная подготовка к рекультивации началась на закрытом полигоне ТБО (твердых бытовых отходов - прим. ТАСС) в Рузском городском округе. Начались работы по отсыпке грунта. Пошли первые самосвалы. Землю везут колоннами с реконструкции дороги на Киевском шоссе", - говорится в сообщении.

Глава городского Рузского округа Максим Тарханов подписал постановление о включении "Аннино" в федеральную программу по рекультивации полигонов 6 июля 2017 года. По его словам, на ликвидацию свалки уйдет порядка 350 млн рублей. Часть денег поступит из городского бюджета.