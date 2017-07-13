Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья

Москва Московская область
13 июля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Обнаруженный биологами муравейник имеет высоту около 1,7 м и диаметр основания 2,5 м

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Министерство экологии и природопользования Московской области

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Биологи Московской области обнаружили самый большой в регионе муравейник, говорится в сообщении Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Гнездо рыжих лесных муравьев, найденное в лесах Клинского района, имеет высоту около 1,7 м и диаметр основания 2,5 м. Этот (муравейник - прим. ТАСС) является самым крупным из всех встреченных в последние годы", - цитируется в сообщении министр экологии Подмосковья Александр Коган. Он добавил, что гигантский муравейник пытались разрыть кабаны, но это им не удалось.

Гигантский муравейник обнаружили биологи, которые по заказу Минэкологии Подмосковья ведут мониторинг редких видов флоры и фауны в области. Лесные муравьи считаются полезными насекомыми, поскольку уничтожают вредных для леса насекомых, добавили в министерстве. "Принято считать, что один средний по размерам муравейник очищает от вредителей примерно четверть гектара леса", - пояснили в ведомстве.

Всего на территории Подмосковья обитает 41 вид муравьев, в том числе занесенный в Красную книгу Московской области черноголовый муравей. Существует несколько действующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий, в которых муравьи являются объектами особой охраны, резюмировали в Министерстве экологии Подмосковья. Например, памятник природы "Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы" в Ленинском районе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры об условиях снятия санкций
3
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
4
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
5
Нидерланды уведомили ООН о планах провести суд по делу об авиакатастрофе Boeing
6
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
7
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
Темы дня
Реклама