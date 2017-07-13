Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Биологи Московской области обнаружили самый большой в регионе муравейник, говорится в сообщении Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Гнездо рыжих лесных муравьев, найденное в лесах Клинского района, имеет высоту около 1,7 м и диаметр основания 2,5 м. Этот (муравейник - прим. ТАСС) является самым крупным из всех встреченных в последние годы", - цитируется в сообщении министр экологии Подмосковья Александр Коган. Он добавил, что гигантский муравейник пытались разрыть кабаны, но это им не удалось.

Гигантский муравейник обнаружили биологи, которые по заказу Минэкологии Подмосковья ведут мониторинг редких видов флоры и фауны в области. Лесные муравьи считаются полезными насекомыми, поскольку уничтожают вредных для леса насекомых, добавили в министерстве. "Принято считать, что один средний по размерам муравейник очищает от вредителей примерно четверть гектара леса", - пояснили в ведомстве.

Всего на территории Подмосковья обитает 41 вид муравьев, в том числе занесенный в Красную книгу Московской области черноголовый муравей. Существует несколько действующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий, в которых муравьи являются объектами особой охраны, резюмировали в Министерстве экологии Подмосковья. Например, памятник природы "Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы" в Ленинском районе.