Зоологи дали передышку зубрам, которых пытаются поймать в Подмосковье

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Зоологи приостановили операцию по возвращению 12 зубров, сбежавших 12 июля из питомника в Приокско-Террасном заповеднике Московской области, чтобы дать животным передохнуть после стресса и долгой дороги. Об этом ТАСС рассказала в пятницу заместитель директора по разведению и содержанию зубров заповедника Ирина Землянко.
"Сейчас они отдыхают, потому что они получили большой стресс. Нами принято решение дать им немного отдохнуть", - сказала она.
За группой зубров круглосуточно наблюдают инспекторы, егеря и сотрудники охраны, добавила Землянко. "Мы их оставили в 1-1,5 километрах от Приокско-Террасного заповедника", - заключила она. Чтобы вернуть зубров в питомник, зоологи окружили их и постепенно оттесняют к вольерам. Также специалисты рассыпают корм, чтобы животные шли на запах еды.
Операция по возвращению зубров в заповедник началась 14 июля, в 7:00 мск, после того, как накануне вечером зоологи обнаружили местонахождение животных. Их поиски продолжались почти двое суток, для этого в воздух поднимались дельтапланы и спортивный самолет.
Зубры сбежали в ночь на 12 июля через поврежденное упавшими деревьями ограждение вольера. Все животные 2014 года рождения. В будущем их планируют выпустить в дикую природу.