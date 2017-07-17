В Подмосковье построят три новых школы искусств

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство трех новых школ искусств в Подмосковье в Шаховской, Наро-Фоминске и Ленинском муниципальном районе в 2017 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова в понедельник.
"До конца 2017 года в Подмосковье предусмотрено капитально отремонтировать шесть детских школ искусств и достроить три школы искусств", - цитируется Забралова в сообщении ее пресс-службы.
Капитальный ремонт школ искусств в этом году завершится в Электрогорске, Электростали, Королеве, Истре, Коломне, Раменском муниципальном районе, пояснили в пресс-службе Забраловой.
Работы власти проводят в рамках программы по строительству и техническому переоснащению детских школ искусств Подмосковья на 2016-2018 годы, отметили в аппарате зампреда правительства области. Объем ее финансирования превышает 3 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время в Московской области работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В них обучаются 86 тыс. ребят, резюмируется в сообщении.