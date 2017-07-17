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В Подмосковье построят три новых школы искусств

Москва Московская область
17 июля, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

В 2017 году в регионе также отремонтируют шесть детских школ искусств в Электрогорске, Электростали, Королеве, Истре, Коломне и Раменском районе

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство трех новых школ искусств в Подмосковье в Шаховской, Наро-Фоминске и Ленинском муниципальном районе в 2017 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова в понедельник.

"До конца 2017 года в Подмосковье предусмотрено капитально отремонтировать шесть детских школ искусств и достроить три школы искусств", - цитируется Забралова в сообщении ее пресс-службы.

Капитальный ремонт школ искусств в этом году завершится в Электрогорске, Электростали, Королеве, Истре, Коломне, Раменском муниципальном районе, пояснили в пресс-службе Забраловой.

Работы власти проводят в рамках программы по строительству и техническому переоснащению детских школ искусств Подмосковья на 2016-2018 годы, отметили в аппарате зампреда правительства области. Объем ее финансирования превышает 3 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время в Московской области работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В них обучаются 86 тыс. ребят, резюмируется в сообщении.

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