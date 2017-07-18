Омбудсмен: более 50% травм на детских площадках Подмосковья происходит на старых качелях

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 18 июля /ТАСС/. Старые железные качели являются лидерами по детскому травматизму на игровых площадках Подмосковья, более 50% всех травм на детских площадках происходят именно на них, заявила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова на заседании правительства региона во вторник.

"Мало кто подозревает, что 50% детского травматизма на детских площадках случается именно от старых железных качелей", - сказала Мишонова.

Старые железные качели должны быть срезаны или заменены на новые и безопасные, сказала она, обращаясь к главам муниципалитетов.

Плохо закрепленные футбольные ворота также являются опасными для детей, добавила Мишонова. "Около 50 человек травмируются. Чтобы вы понимали - это дети до 12 лет. В этом году уже в России погибло три ребенка от незакрепленных футбольных ворот", - сказала она.

Сделать детские площадки безопасными - это задача подмосковных властей, отметил, в свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Большая работа проведена. Но наша задача сделать так, чтобы не было никаких старых опасных устаревших детских площадок", - сказал он.

В первом полугодии 2017 года власти демонтировали более 850 потенциально опасных детских площадок на территории Подмосковья, рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Ведомство за этот период проверило около 6,6 тыс. детских площадок на безопасность, отметила она.