Депутат Мособлдумы: новый закон о дачниках не спровоцирует появление "резиновых" домов

Россиянин Тарасевич вышел в финал ЧМ в плавании на 100 м на спинеСпорт 24 июля, 19:08
Футболист ЦСКА Игнашевич готов сыграть в матче с АЕКомСпорт 24 июля, 19:01
Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертанияМеждународная панорама 24 июля, 19:00
Гончаренко: проблемы ЦСКА в обороне связаны с атакующим стилем, нужно найти балансСпорт 24 июля, 18:57
Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 100 м баттерфляемСпорт 24 июля, 18:55
Перевал раздора: суть пограничного конфликта между Индией и КитаемМеждународная панорама 24 июля, 18:50
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подвела итоги авиасалона МАКС-2017Новости партнеров 24 июля, 18:49
Россиянин Пригода завоевал бронзу ЧМ в плавании на 100 м брассомСпорт 24 июля, 18:38
Российские рапиристки завоевали бронзу ЧМ по фехтованию в командном турниреСпорт 24 июля, 18:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин считает, что со вступлением в силу одобренного Госдумой нового закона "О введении гражданам садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", отсутствует риск появления "резиновых" домов, поскольку процедура регистрации в домах СНТ ничем не отличается от прописки в многоквартирных домах. Об этом в понедельник сообщил журналистам сам депутат.
"Процедура регистрации в СНТ никак не отличается от процедуры в многоквартирных домах, поэтому я не вижу появления проблемы "резиновых" домов", - сказал Чаплин, отвечая на вопрос ТАСС о рисках миграционной политики после принятия закона о дачниках.
Кроме того, депутат не прогнозирует резкого роста в регистрации в домах СНТ или увеличения цен на недвижимость
"Будет ли бум? Не думаю, потому что те, кто хотели, они либо уже получили регистрацию по суду, либо их решение находится в суде, либо их заявление находится в суде. Увеличение, конечно, какое-то будет, но никакого бума я не вижу, - добавил он. - То же самое касается и роста цен на недвижимость - не будет никакого роста цен на недвижимость, потому что одно с другим никак не связано".
Государственная дума на пленарном заседании 20 июля приняла в третьем чтении закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняет дачные товарищества.