Депутат Мособлдумы: новый закон о дачниках не спровоцирует появление "резиновых" домов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин считает, что со вступлением в силу одобренного Госдумой нового закона "О введении гражданам садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", отсутствует риск появления "резиновых" домов, поскольку процедура регистрации в домах СНТ ничем не отличается от прописки в многоквартирных домах. Об этом в понедельник сообщил журналистам сам депутат.

"Процедура регистрации в СНТ никак не отличается от процедуры в многоквартирных домах, поэтому я не вижу появления проблемы "резиновых" домов", - сказал Чаплин, отвечая на вопрос ТАСС о рисках миграционной политики после принятия закона о дачниках.

Кроме того, депутат не прогнозирует резкого роста в регистрации в домах СНТ или увеличения цен на недвижимость

"Будет ли бум? Не думаю, потому что те, кто хотели, они либо уже получили регистрацию по суду, либо их решение находится в суде, либо их заявление находится в суде. Увеличение, конечно, какое-то будет, но никакого бума я не вижу, - добавил он. - То же самое касается и роста цен на недвижимость - не будет никакого роста цен на недвижимость, потому что одно с другим никак не связано".

Государственная дума на пленарном заседании 20 июля приняла в третьем чтении закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняет дачные товарищества.