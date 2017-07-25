Подмосковные автобусы начнут оборудовать Wi-Fi в начале 2018 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крупнейший автоперевозчик Московской области ГУП "Мострансавто" планирует оборудовать первый пилотный автобус бесплатным беспроводным интернетом в августе 2017 года, а к массовой модернизации машин приступить в начале 2018 года. Об этом сообщил руководитель предприятия Владислав Мурашов в интервью агентству РИАМО во вторник.

"Пилотный проект по оборудованию автобусов Wi-Fi планируется начать в августе. Массовое оснащение начнется в начале 2018 года", - сказал Мурашов. Автопарк предприятия насчитывает более 5,7 тыс. автобусов.

Руководство компании выберет для тестирования один из пригородных маршрутов длительностью 0,5-1 час, доступ к Wi-Fi будет предоставляться пассажирам при условии просмотра рекламы, пояснил Мурашов.

Предприятие "Мострансавто" проводило несколько экспериментов по внедрению беспроводного интернета на своих маршрутах с 2015 года. Последний раз предполагалось запустить пилотный автобус с Wi-Fi в июле 2017 года.

Компания обслуживает более 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов регулярного сообщения, общей протяженностью более 30 тыс. километров. Ежедневно автобусы предприятия перевозят более 1,5 млн пассажиров.