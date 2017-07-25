Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Подмосковья в результате ссоры застрелил приятеля и покончил с собой

Москва Московская область
25 июля, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Житель Орехово-Зуевского района не менее 10 раз выстрелил по автомобилю своего знакомого, после чего находившийся за рулем мужчина скончался

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Житель Орехово-Зуевского района Подмосковья застрелил своего знакомого из-за бытового конфликта, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Утром 25 июля местный 33-летний житель на Южной улице произвел не менее 10 выстрелов по автомобилю своего знакомого из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший, находившийся в этот момент за рулем автомобиля, скончался на месте", - сказали в ГСУ.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Через некоторое время его тело было найдено в частном секторе с признаками суицида. "По версии следствия, причиной убийства стал конфликт потерпевшего с подозреваемым на бытовой почве", - добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства преступления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
2
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
3
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
4
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
5
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Ли Джэ Чхуль: Южная Корея должна пересмотреть свое отношение к российскому рынку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама