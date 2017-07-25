Житель Подмосковья в результате ссоры застрелил приятеля и покончил с собой

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Житель Орехово-Зуевского района Подмосковья застрелил своего знакомого из-за бытового конфликта, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
"Утром 25 июля местный 33-летний житель на Южной улице произвел не менее 10 выстрелов по автомобилю своего знакомого из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший, находившийся в этот момент за рулем автомобиля, скончался на месте", - сказали в ГСУ.
Подозреваемый скрылся с места происшествия. Через некоторое время его тело было найдено в частном секторе с признаками суицида. "По версии следствия, причиной убийства стал конфликт потерпевшего с подозреваемым на бытовой почве", - добавили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства преступления.