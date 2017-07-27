Подмосковье рассматривает возможность запрета охоты на барсука и пятнистого оленя

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Московской области рассматривают возможность введения моратория на промысел барсука и пятнистого оленя в лесах Подмосковья на 2017-2018 сезон (с августа по август). Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин в четверг.

Министерство экологии и природопользования Московской области 26 июля рекомендовало запретить охоту на пятнистого оленя и барсука в сезоне 2017-2018, чтобы стабилизировать популяцию этих животных.

"При принятии решения о введении запрета на добычу пятнистого оленя и барсука в сезоне охоты 2017-2018 в Московской области рекомендации экспертной комиссии (Минэкологии Подмосковья - прим. ТАСС) будут, безусловно, учтены", - сказал Разин.

Экологи отметили серьезное сокращение популяции барсуков в Подмосковье в июле 2016 года. Тогда они выразили предположение, что животное может быть внесено в Красную книгу Московской области, а охота на него ограничена с 2017 года.

Численность же пятнистых оленей в 2016 году была стабильной по отношению к 2015 году, поэтому экологи ранее не заявляли о необходимости ограничивать промысел на них.

Чиновникам все равно предстоит определить квоту отстрела этих животных, отметил Разин. "В соответствии с законом об охоте, квота добычи на эти виды должна быть установлена в любом случае", - сказал он. Окончательно вопрос о введении запрета решит правительство Московской области по согласованию с федеральным Росприроднадзором, резюмировал министр.