Для готовящих стобалльников ЕГЭ подмосковных учителей могут ввести поощрительные выплаты

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Московской области проработают возможность проведения поощрительных выплат школьным педагогам, чьи ученики получили на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) наивысший балл.
Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360".
"Те, кто готовят стобалльников, должны получать вознаграждение. Мы обязательно это рассмотрим. Давайте мы подумаем и подготовим ответ, как мы можем поощрять тех, кто дает такие высокие знания", - сказал Воробьев.
Губернатор напомнил, что в регионе с 1 сентября заработает система поощрительных денежных вознаграждений директоров школ, чьи учебные заведения дают высокое качество образования.
Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что с 1 сентября 2017 года директора муниципальных общеобразовательных организаций, достигшие высоких показателей эффективности работы по результатам 2015-2016 учебного года, будут получать стимулирующие выплаты согласно их уровню. Всего их два. Директора первого уровня (59 руководителей в области) будут получать 120 тыс. рублей в месяц, второго (759 руководителей) - 90 тыс. рублей. Средняя заработная плата в школах составит 52 тыс. рублей.