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В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуированы около 100 человек

Москва Московская область
30 июля, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 100 человек, включая 10 детей из горящего жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В жилом трехэтажном доме в Ногинске горит кровля. Из дома было эвакуировано около 100 человек, из них 10 - дети. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте работают спасатели, идет проливка здания. Площадь возгорания уточняется.

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