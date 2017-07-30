В Подмосковье из горящего жилого дома эвакуированы около 100 человек

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 100 человек, включая 10 детей из горящего жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В жилом трехэтажном доме в Ногинске горит кровля. Из дома было эвакуировано около 100 человек, из них 10 - дети. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте работают спасатели, идет проливка здания. Площадь возгорания уточняется.