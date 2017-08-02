В Подмосковье планируется сдать более 30 школ в 2018 году

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ВИДНОЕ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году сдать более 30 школ. Кроме того, в 2018 году проведут реконструкцию пяти школ и завершат строительство пяти школьных пристроек. Об этом сообщила журналистам в среду министр образования Московской области Марина Захарова.
"В государственной программе в следующем году у нас стоит строительство пяти пристроек и пяти реконструкций. И с учетом того, что некоторые объекты могут переноситься, мы планируем, что более 30 школ будет сдано", - сказала Захарова.
Министр добавила, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 27 образовательных объектов: 26 школ и один спортивный объект. "Все, что строится на территории школы или рядом с ней, считается образовательным объектом. Если мы строим стадион - он тоже будет образовательным объектом", - уточнила она.
По состоянию на 1 августа в подмосковных школах будут учиться 790 школьников, из которых первоклассников - 92 тысячи. "Но еще впереди целый месяц, поэтому цифры могут измениться, но незначительно", - сказала министр.