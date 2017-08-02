Почти 500 лиц привлечены к ответственности за свалки бытовых отходов в Подмосковье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуроры привлекли к ответственности почти 500 физических и юридических лиц за нарушения в сфере размещения бытовых отходов на территории Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области после проведения коллегии по итогам полугодия.

"Надзорные усилия были сосредоточены на вопросах обеспечения законности при обороте отходов производства и потребления, включая эксплуатацию полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО). По результатам проведенной в отчетном периоде проверки выявлено более 2,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства, внесено более 500 представлений, к ответственности привлечено 486 лиц, в суды направлено 24 иска", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что по постановлению прокурора возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями и угрозой причинения вреда окружающей среде на полигоне ТБО в Луховицком районе. "В целом в минувшем полугодии по результатам прокурорских проверок возбуждены 33 уголовных дела о преступлениях, совершенных в экологической сфере", - отметили в прокуратуре.