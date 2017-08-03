В Подмосковье не будет дополнительных точек питания вблизи тренировочных баз ЧМ-2018

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Московской области считают нецелесообразным устанавливать дополнительные точки питания рядом с тренировочными площадками команд, участвующих в чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил журналистам в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Устанавливать дополнительные точки питания рядом с тренировочными площадками смысла нет, потому что та сеть ресторанов, которая существует, ее будет хватать. Я думаю, вся инфраструктура, которая существует, ее будет достаточно", - сказал Терюшков.

По словам министра, на территории региона введен особый режим безопасности в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. "Будет запрещена продажа алкоголя в стекле в непосредственной близости с тренировочными площадками и в момент проведения самих игр", - подчеркнул он.

На территории Московской области будет размещено 17 тренировочных баз. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.