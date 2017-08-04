Власти Подмосковья ищут возможности субсидирования строительства гостиниц для агротуризма

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ИСТРА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Московской области прорабатывают возможность субсидирования капитальных затрат на строительство гостиниц, построенных для агротуризма. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках общения с фермерами.
По словам губернатора, большое количество горожан хотят выбраться на природу, в связи с этим в регионе развивается агротуризм, для которого правительство предусмотрело различные формы поддержки, в том числе тем, кто строит компактные гостиницы.
"Мы уже сегодня компенсируем затраты на инфраструктуру. В будущем, с 2018 года мы подумываем компенсировать капитальные затраты", - сказал Воробьев.
По словам главы региона, правительство заинтересовано в том, чтобы подмосковный агротуризм рос. "На него есть спрос. И те, кто на этом специализируется, могут тоже рассчитывать на нашу поддержку. Какая она будет, мы должны обсудить и подумать. Но то, что это востребовано в определенных районах, - это очевидно", - сказал Воробьев.