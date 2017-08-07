Жители Подмосковья не смогут больше записываться к врачу через регистратуру с 1 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Регистратура медицинских учреждений Московской области перестанет делать плановые записи к врачам с 1 сентября. Жители региона смогут записаться на прием, дозвонившись по единому бесплатному номеру, а также на портале государственных услуг Подмосковья или с помощью информационных терминалов в лечебных учреждениях, говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

"Информируем вас, что c 1 сентября 2017 года в учреждениях здравоохранения Московской области будет прекращена запись на плановый прием к врачу через регистратуру", - говорится в сообщении.

Эта мера позволит сократить время посещения медицинских учреждений области, отметили в ведомстве. "Теперь не придется тратить свое время на очереди", - поясняется в сообщении.

Региональный Минздрав напомнил, что жители Подмосковья уже могут воспользоваться электронными сервисами записи к врачам.

Номер единого бесплатного телефона для записи - колл-центр губернатора: 8 (800) 550-50-30.