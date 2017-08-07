Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Подмосковья не смогут больше записываться к врачу через регистратуру с 1 сентября

Москва Московская область
7 августа, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Теперь население будет регистрироваться на прием по телефону, через портал госуслуг или с помощью терминалов в поликлиниках

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Регистратура медицинских учреждений Московской области перестанет делать плановые записи к врачам с 1 сентября. Жители региона смогут записаться на прием, дозвонившись по единому бесплатному номеру, а также на портале государственных услуг Подмосковья или с помощью информационных терминалов в лечебных учреждениях, говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

"Информируем вас, что c 1 сентября 2017 года в учреждениях здравоохранения Московской области будет прекращена запись на плановый прием к врачу через регистратуру", - говорится в сообщении.

Эта мера позволит сократить время посещения медицинских учреждений области, отметили в ведомстве. "Теперь не придется тратить свое время на очереди", - поясняется в сообщении.

Региональный Минздрав напомнил, что жители Подмосковья уже могут воспользоваться электронными сервисами записи к врачам.

Номер единого бесплатного телефона для записи - колл-центр губернатора: 8 (800) 550-50-30.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Глава комитета Госдумы поддержал идею Минфина увеличить лимит выплат по ОСАГО
4
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
5
Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом
6
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама