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Водитель рейсового автобуса в Подмосковье нашел грибника, два дня блуждавшего по лесу

Москва Московская область
8 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

До этого грибника, 75-летнего жителя Подмосковья, разыскивали полицейские, спасатели и волонтеры

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Водитель автобуса Сергиево-Посадского филиала "Мострансавто" Николай Парамонов увидел на обочине сильно уставшего человека во время очередного рейса, остановился и подобрал его. Оказалось, что этот грибник заблудился и провел в лесу две ночи, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

"Вид у него был очень утомленный. Я остановился, он откликнулся и сел в автобус. Когда он сел в автобус, стало понятно, что в таком состоянии его нельзя оставлять одного. Я довез его до места, где был штаб поисковиков, и передал мужчину спасателям", - приводятся в сообщении слова Парамонова.

Заблудившийся мужчина - 75-летний житель подмосковного города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района. О его пропаже заявила дочь, поясняется в сообщении. Грибника искали полицейские, спасатели и волонтеры.

"Поиск осложняло то, что спасатели не знали, в какой лес отправился человек, вышел ли он на остановке, где планировал, или поехал дальше", - отметил начальник отдела по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и решению задач гражданской обороны Дмитрий Сафонов. Специалистам пришлось изучить записи с камер видеонаблюдения, установленных в салонах автобусов, чтобы установить, где именно пенсионер отправился искать грибы. Это существенно сократило область поисковых работ.

Грибник самостоятельно вышел на дорогу, проведя две ночи в лесу, отмечается в сообщении Мострансавто.

Парамонов работает в Автоколонне 1791 водителем рейсового автобуса четыре года. Ему уже приходилось за это время оказывать помощь пассажирам.

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