В Мособлизбирком поступило 42 жалобы в связи с предстоящими выборами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия получила более 40 жалоб в связи с предстоящими выборами в муниципальные органы власти, которые пройдут в Подмосковье 10 сентября. Об этом на круглом столе, посвященном подготовке к проведению выборов, сообщила председатель избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"Не обошлись без жалоб, на сегодняшний момент поступило 42 обращения, из них 13 из ЦИК, восемь от граждан, 16 от кандидатов, одна из правоохранительных органов, четыре от политических партий", - сказала она.

По ее словам, большая часть жалоб связана с нарушениями избирательного законодательства. "По нарушениям избирательного законодательства поступило 33 жалобы, в том числе 20 на действие или бездействие избирательных комиссий", - добавила глава Мособлизбиркома.

Коновалова также сообщила, что по состоянию на 9 августа в суды Московской области было подано 11 судебных заявлений, связанных с предстоящими выборами.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу. В Подмосковье будет работать 1002 избирательных участка.