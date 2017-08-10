В Подмосковье женщина убила соседскую собаку, напавшую на домашнюю птицу на ее участке

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жительница Подмосковья убила собаку, которая напала на домашнюю птицу в ее дворе, а потом пыталась напасть на нее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"В Нарофоминский отдел полиции от жителя Москвы поступило сообщение о том, что в садовом товариществе пропала его собака", - сказали в ведомстве.
Полицейскими было установлено, что пес убежал на соседний участок, напал на домашнюю птицу, которая принадлежит соседке, 51-летней жительнице, создав при этом угрозу для ее жизни и здоровья. "Опасаясь за свое здоровье и жизнь, женщина убила собаку", - отметили в полиции.
По данному факту УМВД России по Нарофоминскому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время для законности вынесенного решения материалы переданы в прокуратуру.