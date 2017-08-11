Власти Подмосковья прогнозируют снижение урожая из-за непогоды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Валовый урожай зерновых в Московской области снизится на 37 тонн до 320 тыс. тонн в 2017 году из-за плохой погоды в этом сельскохозяйственном сезоне. Однако прогноз может улучшиться благодаря установившейся солнечной погоде, заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

"Прогноз валового урожая зерновых с учетом неблагоприятных погодных условий составляет 320 тыс. тонн зерна, в прошлом году он был немного выше - 357 тыс. тонн. Но солнечные дни могут изменить этот прогноз в лучшую сторону", - сказал Разин, слова которого цитирует в пятницу пресс-служба министерства.

Всего с начала жатвы озимые зерновые культуры убраны на площади 3 тыс. га в Подмосковье, по данным на 10 августа, добавили в министерстве. Намолочено было 12 тыс. тонн зерна при средней урожайности 38,4 ц/га. Озимую пшеницу в регионе убрали на площади 2,8 тыс. га при урожайности 40,1 ц/га, ячмень - с площади 225 га, при урожайности 29,0 ц/га.

Наивысшая урожайность зерна озимой пшеницы 42 ц/га с площади 2 тыс. га получена в Зарайском районе, где было намолочено 8,7 тыс. тонн. В Коломенском - 325 га, намолочено 1,1 тыс. тонн, Домодедовском - 279 га, намолочено 950 тонн, Серебряно-Прудском - 200 га, намолочено 556 тонн, отметил Разин.

Ранее сообщалось, что уборочная кампания в Московской области стартовала на две недели позже обычного - 9 августа. Чтобы ликвидировать отставание в жатве, планируется задействовать более 400 комбайнов. Сельхозтоваропроизводители Подмосковья должны убрать в 2017 году зерновые культуры на площади 146 тыс. гектаров.