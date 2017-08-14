Полиция ищет водителей, которые устроили езду по тротуарам в Шереметьве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полиция Подмосковья проводит проверку по факту езды двух внедорожников марки "Мерседес" по тротуарам в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По факту появившейся в интернете видеозаписи проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как водители на дорогих внедорожниках нарушают правила дорожного движения и едут по пешеходному тротуару возле терминала аэропорта Шереметьево.