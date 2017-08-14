Более 800 охотников приняли участие в открытии летне-осеннего сезона в Подмосковье

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 800 охотников приняли участие в открытии летне-осеннего сезона в Московской области 12 августа. Всего в Подмосковье зарегистрировано около 200 тыс. обладателей охотничьих билетов, с учетом москвичей право вести промысел в регионе имеют около 500 тыс. человек, сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.
"Только за первый день сезона охоты оперативно-рейдовыми группами было проверено более 800 охотников, выявлено 28 административных правонарушений законодательства в этой сфере", - цитирует Разина пресс-служба ведомства. Оперативные группы изъяли в этот день два незарегистрированных ружья.
Всего на территории области действуют восемь оперативно-рейдовых групп Госохотнадзора Московской области. В их состав были включены сотрудники органов внутренних дел и ГКУ МО "Мособллес", охотпользователи и производственные охотничьи инспекторы, добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.
Летне-осенний сезон охоты в Московской области открылся на водоплавающую (утки, гуси), болотно-луговую (бекас, дупель), полевую (куропатки, перепела, вяхирь, горлицы) и боровую (рябчик и вальдшнеп) птицу. Он продлится до 15 ноября.