Власти Подмосковья планируют выдать до 35 лицензий на недропользование до конца 2017 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Московской области с начала текущего года выдали порядка 10 лицензий на пользование недрами на территории региона, до конца года правительство выдаст еще около 35 лицензий, большая часть из которых будет относиться к недропользованию в районе строительства четвертого участка ЦКАД. Об этом сообщил журналистам во вторник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Уже [с начала 2017 года] больше десятка лицензий выдано. Мы планируем еще порядка 30-35 лицензий на выдачу, в зависимости от темпа подготовки документов", - сказал Коган, добавив, что большая часть новых лицензий будет относиться к недропользованию в районе строительства четвертого участка ЦКАД, на востоке и юго-востоке региона.

"Это самый протяженный участок ЦКАД, где самое большое количество инертных материалов. Там будет потребность в более 35 млн кубов песка, только там будет порядка 20 лицензий выдано", - уточнил он.

По словам министра, после завершения разработки карьера эксплуатирующая компания займется его рекультивацией за свой счет. "Свыше 20 карьеров в Подмосковье в текущем году будут рекультивировать", - сказал он.