Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэкологии Подмосковья обнародует экопаспорта 16 муниципалитетов до конца 2017 года

Москва Московская область
16 августа, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Интерактивный портал "Экологический паспорт территории Московской области" также будет содержать данные об объектах негативного воздействия на окружающую среду

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области обнародует информацию об охраняемых природных территориях, запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсов и климате 16 муниципалитетов региона до конца 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в среду.

Информация будет опубликована в виде экологических паспортов субъектов области на едином интерактивном портале "Экологический паспорт территории Московской области", пояснили в Минэкологии региона.

"Согласно государственному контракту, по итогам года на карте будут числиться Раменский, Пушкинский, Солнечногорский, Щелковский, Дмитровский, Истринский, Клинский, Люберецкий, Ногинский муниципальные районы и городские округа Павловский Посад, Рузский, Домодедово, Звенигород, Лобня, Лосино-Петровский", - сказали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Также этот ресурс будет содержать данные об объектах негативного воздействия на окружающую среду и о структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Экологи дополнили интерактивную карту "Экологического паспорта территории Московской области" сведениями о стихийных свалках и полигонах твердых бытовых отходов на всей территории Московской области, полученными совместно с Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ), добавили в ведомстве.

Претензии ОНФ к экопаспорту Подмосковья

ОНФ 10 августа заявил о намерении добиться от властей области правильного наполнения "Экологического паспорта территории Подмосковья". Так, на сайте не была отражена деятельность экологов с января 2015 года по апрель 2017 года, часть документов не открывались, а на ресурсе содержались данные только о четырех районах и восьми городских округах региона, сообщили активисты.

Минэкологии Подмосковья начало сводить в единую базу данные для актуализации информации по всем другим слоям экологического паспорта, отметили в ведомстве.

Экологический паспорт Подмосковья - это всеобъемлющий ресурс с административными, топографическими, геологическими и функционально-экологическими данными. В настоящий момент в нем активна информация только о 12 муниципалитетов из 67 существующих в области.

Ресурс размещен в открытом доступе для пользователей по ссылке: http://ecopassmo.mosreg.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
3
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
4
Биография Веры Глаголевой
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Источник: умерла Вера Глаголева
7
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама