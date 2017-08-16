Минэкологии Подмосковья обнародует экопаспорта 16 муниципалитетов до конца 2017 года

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области обнародует информацию об охраняемых природных территориях, запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсов и климате 16 муниципалитетов региона до конца 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в среду.
Информация будет опубликована в виде экологических паспортов субъектов области на едином интерактивном портале "Экологический паспорт территории Московской области", пояснили в Минэкологии региона.
"Согласно государственному контракту, по итогам года на карте будут числиться Раменский, Пушкинский, Солнечногорский, Щелковский, Дмитровский, Истринский, Клинский, Люберецкий, Ногинский муниципальные районы и городские округа Павловский Посад, Рузский, Домодедово, Звенигород, Лобня, Лосино-Петровский", - сказали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Также этот ресурс будет содержать данные об объектах негативного воздействия на окружающую среду и о структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Экологи дополнили интерактивную карту "Экологического паспорта территории Московской области" сведениями о стихийных свалках и полигонах твердых бытовых отходов на всей территории Московской области, полученными совместно с Общероссийским Народным Фронтом (ОНФ), добавили в ведомстве.
ОНФ 10 августа заявил о намерении добиться от властей области правильного наполнения "Экологического паспорта территории Подмосковья". Так, на сайте не была отражена деятельность экологов с января 2015 года по апрель 2017 года, часть документов не открывались, а на ресурсе содержались данные только о четырех районах и восьми городских округах региона, сообщили активисты.
Минэкологии Подмосковья начало сводить в единую базу данные для актуализации информации по всем другим слоям экологического паспорта, отметили в ведомстве.
Экологический паспорт Подмосковья - это всеобъемлющий ресурс с административными, топографическими, геологическими и функционально-экологическими данными. В настоящий момент в нем активна информация только о 12 муниципалитетов из 67 существующих в области.
Ресурс размещен в открытом доступе для пользователей по ссылке: http://ecopassmo.mosreg.