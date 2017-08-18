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МЧС: все образовательные учреждения Подмосковья готовы к началу учебного года

Москва Московская область
18 августа, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Выявленные в ходе проверок 155 нарушений в настоящий момент устранены

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Московской области по результатам более тысячи проверок были признаны готовыми к новому учебному году. Об этом в пятницу сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

"Органами государственного пожарного надзора проведено 1164 проверки образовательных учреждений, - говорится в сообщении. - Все образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года".

В ведомстве сообщили, что проверки были проведены в 3800 образовательных учреждениях, в том числе в 1483 школах, 2035 дошкольных учреждениях, 282 вузах, организациях профессионального и дополнительного образования.

Были выявлены 155 нарушений, которые уже устранены. "За выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два юридических лица и 99 должностных лиц", - уточнили в ведомстве.

В управлении также сообщили, что на данный момент организованы тренировки по эвакуации детей в случае пожара и показательные выступления сотрудников пожарной охраны. Всего с начала года МЧС организовано более 7500 профилактических мероприятий для учащихся и работников образовательных учреждений Подмосковья.

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