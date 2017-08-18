МЧС: все образовательные учреждения Подмосковья готовы к началу учебного года

Епанчинцев: игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК "Спартак" в матче с "Витязем"Спорт 18 августа, 18:54
Россия сняла временные ограничения с трех предприятий БелоруссииЭкономика и бизнес 18 августа, 18:51
Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:51
Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИСпорт 18 августа, 18:48
Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:46
Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:41
Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС СШАМеждународная панорама 18 августа, 18:31
"Урал" подписал контракт с французским футболистом БумалемСпорт 18 августа, 18:29
В Москве появятся четыре метеолокатора для точного прогнозирования опасных явленийМосква 18 августа, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Все образовательные учреждения Московской области по результатам более тысячи проверок были признаны готовыми к новому учебному году. Об этом в пятницу сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.
"Органами государственного пожарного надзора проведено 1164 проверки образовательных учреждений, - говорится в сообщении. - Все образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года".
В ведомстве сообщили, что проверки были проведены в 3800 образовательных учреждениях, в том числе в 1483 школах, 2035 дошкольных учреждениях, 282 вузах, организациях профессионального и дополнительного образования.
Были выявлены 155 нарушений, которые уже устранены. "За выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено два юридических лица и 99 должностных лиц", - уточнили в ведомстве.
В управлении также сообщили, что на данный момент организованы тренировки по эвакуации детей в случае пожара и показательные выступления сотрудников пожарной охраны. Всего с начала года МЧС организовано более 7500 профилактических мероприятий для учащихся и работников образовательных учреждений Подмосковья.