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Власти Подмосковья обязали предприятия сократить выбросы в воздух до 22 августа из-за жары

Москва Московская область
21 августа, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Ограничение действует с вечера понедельника до утра вторника

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© Николай Кузнецов/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия Московской области должны сократить объем выбросов вредных веществ в воздух так, чтобы их концентрация в приземном слое атмосферы снизилась не менее чем на 15%. Ограничение будет действовать с 18:00 мск 21 августа по 9:00 мск 22 августа из-за установившейся в Московском регионе теплой безветренной погоды, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья в понедельник.

"С 18 часов 21 августа до 09 часов 22 августа 2017 года на территории Московской области объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей I степени опасности", - говорится в сообщении.

Предприятия должны будут предпринять меры согласно порядку организации работ в таких условиях, добавили в министерстве.

Этот регламент устанавливает "необходимую эффективность мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период НМУ по первому режиму работы предприятия не менее 15%", следует из текста документа.

Синоптики ранее объявили в Московском регионе желтый уровень опасности на 21 августа из-за жары. Данный уровень означает, что погода потенциально опасна (третий из пяти уровней опасности). Воздух 21 августа в Москве и области прогреется до 29 градусов, осадков не будет, скорость ветра составит 3-8 м/с.

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