Количество мест фиксации нарушений ПДД в Подмосковье вырастет в 10 раз до конца 2017 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца текущего года увеличить в 10 раз количество мест фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) за счет установки новых комплексов, контролирующих соблюдение водителями скоростного режима. С начала 2017 года на дорогах области было зафиксировано 4,5 млн нарушений и выписано штрафов на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В начале этого года на дорогах Подмосковья было 226 мест, где установлены комплексы фото- и видеофиксации, а до конца года число мест фиксации ПДД будет увеличено в 10 раз", - сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

Он уточнил, что до конца 2017 года на дорогах региона будут работать 1237 стационарных и 200 передвижных комплексов. Передвижные и стационарные комплексы работают на потенциально опасных и интенсивных трассах области, где происходит наибольшее число ДТП.

По данным министерства, один стационарный комплекс фиксирует 129 нарушений в сутки и выносит 108 постановлений. С начала этого года на дорогах области было зафиксировано 4,5 млн нарушений на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Если в начале 2017 года сумма ежемесячно выписанных постановлений составляла 180 млн рублей, то с появлением дополнительных комплексов, она выросла на 12% и достигла более 200 млн рублей. К концу 2017 года с ростом количества комплексов размер штрафов может увеличиться вдвое.

"Установка дополнительных комплексов, и, следовательно, увеличение количества мест фиксации скорости на дорогах Подмосковья, позволяет дисциплинировать водителей. В местах установки комплексов сокращается количество аварий с тяжкими последствиями на 25-30%", - подчеркнул Королев.

Работа комплексов фиксации нарушений ПДД

В первую очередь комплексы фото- и видеофиксации на дорогах Московской области были установлены на наиболее аварийных автодорогах региона и их участках: "Москва - Жуковский", "Щелково - Фряново", Волоколамское, Егорьевское, Каширское, Можайское, Носовихинское, Пятницкое, Рогачевское, Старосимферопольское шоссе.

Со всех комплексов, установленных на территории Подмосковья, информация о нарушениях в режиме реального времени поступает в Центр обработки данных (ЦОД) Московской области, где Центр безопасности дорожного движения региона проверяет ее на предмет соответствия установленным требованиям. Далее информация поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Подмосковья с последующим вынесением постановлений.

По данным министерства, система контроля соблюдения ПДД и штрафов в России одна из наиболее лояльных. Превышение скорости от 0 до 20 км в России будет стоить нарушителю 500 руб. В то время как в Польше эта цифра составляет примерно 840 руб., в Германии 700-1000 руб., во Франции - 4800 руб., а в Испании - от 7000 рублей. В некоторых европейских государствах размер штрафа зависит от уровня доходов нарушителя и не имеет верхнего ограничения.