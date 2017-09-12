Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году

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КРАСНОГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при формировании бюджета на 2018 год будут заложены средства на борьбу с борщевиком Сосновского. Соответствующую программу подготовят к концу 2017 года, заявил глава региона во вторник в рамках заседания правительства.
"Мы предусмотрим в рамках реализации программы по борьбе с борщевиком соответствующее финансирование. Понятно, что без химикатов работа здесь не увенчается успехом. Поэтому мы подойдём к этому серьезно и основательно. Важно, чтобы региональная программа была обязательным образом дополнена муниципальной", - сказал губернатор.
В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что до конца текущего года совместными усилиями со всеми органами местного самоуправления будет разработана комплексная программа по борьбе с борщевиком.
"И с апреля 2018 года приступим к комплексной работе по борьбе с данным сорняком. До 1 апреля 2018 года необходимо обеспечить заключение контрактов на уничтожение борщевика Сосновского в границах муниципальных образований, поскольку апрель - период начала вегетации опасного сорняка", - сказал Разин, добавив, что на данный момент распространение борщевика на территории региона оценивается в 17 га.
Кроме того, ход борьбы с борщевиком будет отслеживаться посредством фото- и видеофиксации с указанием кадастрового номера и координат площади уничтожения борщевика.
"На сегодняшний день существуют три основных метода борьбы с борщевиком: механический - скашивание и выкапывание корневища - около 18 тыс. руб. за 1 га, химическая обработка смесями, которые уничтожают растение, - 23 тыс. руб. за 1 га, и третий метод - агротехнический, предполагающий введение в оборот ранее неиспользованных земель", - пояснил Разин.
Борщевик Сосновского - крупное многолетнее растение до 3 м высотой, обладает высокой жизнеспособностью. При контакте вызывает ожоги. Особенно опасен борщевик в период цветения, в жару, когда с листьев активно испаряются эфирные масла.