Православный инклюзивный молодежный форум впервые пройдет в Подмосковье в сентябре

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Православный инклюзивный форум социальных проектов и инициатив для глухой и слышащей молодежи "Милосердие в XXI веке" пройдет 21-23 сентября на базе Московской духовной академии в Сергиевом Посаде, сообщает в среду пресс-служба Московского патриархата.

"К сожалению, общины глухих и слабослышащих достаточно "возрастные", в них мало молодых людей. Поэтому одной из главных целей форума является знакомство глухой и слышащей молодежи друг с другом, их вовлечение в общее дело помощи ближнему", - сказала руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.

Она отметила, что за последнее время к работе с инклюзивной молодежью привлечено много волонтеров, которые помогают получать им новые знания. "Благодаря церковным курсам русского жестового языка, которые проводит наш Синодальный отдел по благотворительности совместно с Всероссийским обществом глухих (ВОГ), появилось много новых слышащих добровольцев, которые осваивают язык глухих. Они готовы переводить богослужения на жестовый язык, а наш форум даст им возможность получить дополнительные знания", - отметила Леонтьева.

Как отмечают организаторы, участники форума обсудят организацию добровольческих движений на православных приходах, помощь глухим и слабослышащим подопечным в детских домах-интернатах и интернатах для взрослых, перевод богослужения на жестовый язык.

"Сегодня в России действуют более 4 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив Русской православной церкви. Работа с глухими и слепоглухими людьми ведется в 63 православных храмах и общинах", - добавили в пресс-службе.