Эстакада в Балашихе разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе в 2018 году

Продукты для малоимущих соберут в Москве и РязаниСоциальная ответственность 13 сентября, 18:23
Эксперты: ураганы в Америке могут быть вызваны глобальным потеплениемСоциальная ответственность 13 сентября, 18:09
Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в паркОбщество 13 сентября, 18:07
WADA не знает точного местонахождения Родченкова и не общается с нимСпорт 13 сентября, 17:48
Демченко: российский санный спорт нуждается в поддержке отечественной промышленностиСпорт 13 сентября, 17:48
Сеансы под охраной: российские кинотеатры усилят меры безопасности при показе "Матильды"Культура 13 сентября, 17:44
Задабривая Трампа: обвиняемый в коррупции премьер Малайзии пообещал США миллиардыМеждународная панорама 13 сентября, 17:40
Бречалов: спорт станет одним из ключевых направлений развития УдмуртииСпорт 13 сентября, 17:32
Олимпиада по договору: МОК выберет столицы Игр 2024 и 2028 годов без голосованияСпорт 13 сентября, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строители откроют первую очередь эстакады через Горьковское направление Московской железной дороги в районе станции Салтыковка в Балашихинском городском округе в мае 2018 года. Она соединит Разинское шоссе и шоссе Ильича и разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе, сообщил журналистам в среду глава округа Сергей Юров.
"В рамках проекта до конца года должны быть установлены пролеты через железную дорогу, и в мае следующего года движение по правой части эстакады будет запущено", - сказал он. Движение откроется пока по двум полосам - по одной в каждую сторону, пояснили в пресс-службе администрации Балашихи.
"2,4 млрд рублей выделено на это проект и приблизительно 2,8 млрд рублей - на аналогичный проект в Реутове", - добавил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Строительство путепровода через железную дорогу на 5 километре автодороги Балашиха - Салтыковка началось в начале 2017 года. В полном объеме путепровод заработает в 2019 году, уточнили в пресс-службе администрации Балашихи.
До начала строительства на переезде образовывались многокилометровые пробки. Среднее время закрытия шлагбаума составляло 8,5 часов в сутки, при этом с 6 до 10 часов утра - переезд был закрыт для проезда транспорта более 3,5 часов.