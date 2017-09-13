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Эстакада в Балашихе разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе в 2018 году

Москва Московская область
13 сентября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

На реализацию проекта выделено 2,4 млрд рублей, отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строители откроют первую очередь эстакады через Горьковское направление Московской железной дороги в районе станции Салтыковка в Балашихинском городском округе в мае 2018 года. Она соединит Разинское шоссе и шоссе Ильича и разгрузит Горьковское и Носовихинское шоссе, сообщил журналистам в среду глава округа Сергей Юров.

"В рамках проекта до конца года должны быть установлены пролеты через железную дорогу, и в мае следующего года движение по правой части эстакады будет запущено", - сказал он. Движение откроется пока по двум полосам - по одной в каждую сторону, пояснили в пресс-службе администрации Балашихи.

"2,4 млрд рублей выделено на это проект и приблизительно 2,8 млрд рублей - на аналогичный проект в Реутове", - добавил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Строительство путепровода через железную дорогу на 5 километре автодороги Балашиха - Салтыковка началось в начале 2017 года. В полном объеме путепровод заработает в 2019 году, уточнили в пресс-службе администрации Балашихи.

До начала строительства на переезде образовывались многокилометровые пробки. Среднее время закрытия шлагбаума составляло 8,5 часов в сутки, при этом с 6 до 10 часов утра - переезд был закрыт для проезда транспорта более 3,5 часов.

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