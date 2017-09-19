Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье полностью завершится к 1 октября

Почти миллион заявок подано на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 19 сентября, 12:11
ФАС продлила срок рассмотрения заявки об объединении "Яндекс.Такси" и UberЭкономика и бизнес 19 сентября, 12:02
ФАС проводит анализ ранжирования ответов в поисковых системах Google и "Яндекс"Экономика и бизнес 19 сентября, 11:59
Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозыКультура 19 сентября, 11:49
Федеральная грузовая компания в августе увеличила объем перевозок на платформах на 21%Транспорт 19 сентября, 11:47
Француз Окон продлил контракт с командой "Формулы-1" "Форс Индия" на сезон-2018Спорт 19 сентября, 11:41
Сельский стартап: оставить Латвию ради нижегородской глубинкиВ стране 19 сентября, 11:28
"Рособоронэкспорт" с начала года законтрактовал более 100 тысяч автоматов КалашниковаЭкономика и бизнес 19 сентября, 10:58
Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФССпорт 19 сентября, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены полностью завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону к 1 октября. На данный момент средняя готовность региона составляет более 98%. Об этом сообщил во вторник в рамках заседания правительства Московской области министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.
"В целом докладываю, что область на сегодняшний момент готова к зиме. Средняя готовность к отопительному сезону высокая - по предварительным данным, 98,6%. На 100% мы выйдем к 1 октября", - сказал Хромушин.
Он напомнил, что областное правительство в 2017 году на подготовку к зиме заложило в региональном бюджете более 21 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше чем аналогичный показатель годом ранее.
"Это деньги на инфраструктуру, модернизацию, капремонт объектов ЖКХ, на приобретение необходимых запасов топлива", - добавил он.
Хромушин добавил, что также в 2017 году проводятся работы по строительству и модернизации 59 котельных общей мощностью 450 Гкал/час. В связи с этим улучшилось качество теплоснабжения для 400 тыс. жителей региона.
"В 2017 году завершаются работы по модернизации 100 водозаборных узлов, что обеспечит качественной водой 217 тыс. жителей", - сказал министр.