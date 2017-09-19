Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье полностью завершится к 1 октября

КРАСНОГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены полностью завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону к 1 октября. На данный момент средняя готовность региона составляет более 98%. Об этом сообщил во вторник в рамках заседания правительства Московской области министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

"В целом докладываю, что область на сегодняшний момент готова к зиме. Средняя готовность к отопительному сезону высокая - по предварительным данным, 98,6%. На 100% мы выйдем к 1 октября", - сказал Хромушин.

Он напомнил, что областное правительство в 2017 году на подготовку к зиме заложило в региональном бюджете более 21 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше чем аналогичный показатель годом ранее.

"Это деньги на инфраструктуру, модернизацию, капремонт объектов ЖКХ, на приобретение необходимых запасов топлива", - добавил он.

Хромушин добавил, что также в 2017 году проводятся работы по строительству и модернизации 59 котельных общей мощностью 450 Гкал/час. В связи с этим улучшилось качество теплоснабжения для 400 тыс. жителей региона.

"В 2017 году завершаются работы по модернизации 100 водозаборных узлов, что обеспечит качественной водой 217 тыс. жителей", - сказал министр.