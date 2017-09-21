Организации Подмосковья освободят от налогов на движимое имущество до 2021 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мособлдума приняла в трех чтениях закон "О налоге на имущество организаций в Московской области", предусматривающий нулевую ставку на движимое имущество организаций региона, передает корреспондент ТАСС из областного парламента.

"В целях сохранения для налогоплательщиков текущих условий налогообложения и обеспечения стабильности налоговой нагрузки проектом закона предлагается установить с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года на территории Московской области ставку налога на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств в размере 0%", - сказала и. о. министра экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она добавила, что принятый документ позволит обеспечить стабильность налоговой нагрузки на налогоплательщиков в среднесрочном периоде.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен в целях реализации дополнительных налоговых полномочий в рамках законодательства Московской области о налогах и сборах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.