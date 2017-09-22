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Подмосковье сфокусируется на приоритетных проектах за счет реструктуризации кредитов

Москва Московская область
22 сентября, 21:49 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, сентября. /ТАСС

Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов начнется с 1 января 2018 года

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Программа реструктуризации бюджетных кредитов, анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, позволит властям Московской области сфокусироваться на выполнении приоритетных задач. Об этом журналистам заявил глава региона Андрей Воробьев.

"Это стратегически важно. Московская область от этого тоже выигрывает. Нам предоставлена длительная рассрочка по гашению бюджетных кредитов. Это очень важно для нас, и позволяет решать приоритетные задачи", - сказал он.

Долг областного бюджета в настоящий момент составляет порядка 30-35 млрд рублей, добавил Воробьев.

Программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов начнется с 1 января 2018 года, заявил в пятницу Путин в Ульяновске. Мероприятие рассчитано минимум на семь лет и может быть продлено до 12 лет. В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Это дополнительная помощь со стороны федерального бюджета, которая высвободит ресурсы для решения социально- экономических задач, пояснил Путин.

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