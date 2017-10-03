Власти Подмосковья обнаружили три незаконных детских лагеря

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Московской области обнаружили и закрыли три несанкционированных детских лагеря в Шатурском городском округе, Щелковском и Пушкинском районах по итогам летней оздоровительной кампании в регионе, сообщила журналистам во вторник министр социального развития региона Ирина Фаевская.
"В трех муниципальных образованиях - Шатуре, Щелковском и Пушкинском районах - были выявлены несанкционированные лагеря. Лагеря закрыты, дети отправлены домой", - сказала она. Ранее министерство не разглашало информацию об этих лагерях, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.
Сколько детей успели отдохнуть в этих лагерях, в пресс-службе затруднились оперативно уточнить. Ответственность за работу таких организаций несет глава муниципалитета, напомнила министр. "Каждый глава муниципального образования отвечает за все лагеря работающие, и за такие внезапно возникающие несанкционированные", - сказала она.
Всего с начала летней кампании в Московской области в лагерях побывали более 306 тыс. детей, добавила Фаевская.