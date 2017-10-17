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Власти Подмосковья отселят психоневрологический интернат и дом престарелых из монастыря

Москва Московская область
17 октября, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Отселение обойдется в 1,4 млрд рублей

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Московской области отселят к 2021 году Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Колычевский психоневрологический интернат из помещений Колычевского Казанского женского монастыря.

Проект потребует 1,4 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Правительство Московской области откликнулось на просьбу Казанского женского монастыря о передаче ему в пользование религиозного имущества, которое собираются использовать по назначению - в религиозных целях. План включает комплекс работ по проектированию и строительству нового здания на 300 мест, в которое переместится Колычевский психоневрологический интернат, и реконструкцию здания, в котором будет расположен Егорьевский дом-интернат", - процитировали в пресс-службе министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

Колычевский Казанский женский монастырь находится в Егорьевском городском округе, на его территории 12 сооружений. Гостиницу и баню-прачечную монастырского комплекса занимает дом-интернат для престарелых и инвалидов, а психоневрологический интернат занимает одно из зданий с кельями, церковь Преображения Господня и колокольню Казанского монастыря. Все эти здания были возведены в 1883-1903 годах и считаются объектами культурного наследия. Общая площадь недвижимости составляет 7,6 тыс. кв. м, следует из сообщения пресс-службы.

Колычевский Казанский женский монастырь появился в конце XIX века, после того как в 1885 году иеросхимонах Макарий Петров выкупил у владельцев дворянское имение и организовал там приют для сирот и одиноких женщин.

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