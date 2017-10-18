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Программу благоустройства дворов в Рузе планируют завершить до конца недели

Москва Московская область
18 октября, 14:02 UTC+3

На семи оставшихся дворах необходимо уложить новый асфальт, отметил глава округа Максим Тарханов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти городского округа Руза обещают полностью завершить запланированную на текущий год программу благоустройства дворов до конца недели.

"Из 16 дворов на данный момент благоустроено девять, остальные мы планируем завершить до конца недели", - сообщил ТАСС глава округа Максим Тарханов.

По его словам, большая часть работ в оставшихся дворах уже закончена и сейчас там необходимо только уложить новый асфальт. Однако этому помешала дождливая погода, отмечавшаяся последние дни в столичном регионе. "Дал поручение, как только наступят благоприятные погодные условия, не затягивать с проведением работ", - отметил глава округа.

Он напомнил, что по итогам года в Рузе, помимо благоустройства дворов, будет обустроено 20 новых детских площадок и игровых комплексов. На следующий год власти планируют оборудовать еще 16 таких площадок за счет местного бюджета и пять - по программе губернатора Московской области. Кроме того, как пояснили ТАСС в администрации Рузы, еще на десяти площадках проведут доукомплектацию и укладку специального резинового покрытия. 

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