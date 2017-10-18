Программу благоустройства дворов в Рузе планируют завершить до конца недели

Крамник и Карякин примут участие в 80-м шахматном супертурнире в Вейк-ан-ЗееСпорт 18 октября, 15:25
Левитин: база олимпийской сборной по настольному теннису появится на Дальнем ВостокеСпорт 18 октября, 15:21
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлогоЭкономика и бизнес 18 октября, 15:19
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 годуЭкономика и бизнес 18 октября, 15:09
Медведев исключил несколько человек из президиума ВАКНаука 18 октября, 15:06
Трафик через Панамский канал увеличился по итогам финансового года на 22%Транспорт 18 октября, 15:05
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался, что думал о суицидеСпорт 18 октября, 14:54
Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационнойСпорт 18 октября, 14:48
Кабаева: художественная гимнастика будет популярна даже в эпоху киберспортаСпорт 18 октября, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти городского округа Руза обещают полностью завершить запланированную на текущий год программу благоустройства дворов до конца недели.
"Из 16 дворов на данный момент благоустроено девять, остальные мы планируем завершить до конца недели", - сообщил ТАСС глава округа Максим Тарханов.
По его словам, большая часть работ в оставшихся дворах уже закончена и сейчас там необходимо только уложить новый асфальт. Однако этому помешала дождливая погода, отмечавшаяся последние дни в столичном регионе. "Дал поручение, как только наступят благоприятные погодные условия, не затягивать с проведением работ", - отметил глава округа.
Он напомнил, что по итогам года в Рузе, помимо благоустройства дворов, будет обустроено 20 новых детских площадок и игровых комплексов. На следующий год власти планируют оборудовать еще 16 таких площадок за счет местного бюджета и пять - по программе губернатора Московской области. Кроме того, как пояснили ТАСС в администрации Рузы, еще на десяти площадках проведут доукомплектацию и укладку специального резинового покрытия.